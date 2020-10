Bapak Subagio Percaya dengan Suzuki Carry Sejak Tahun 1996

Selaku main dealer kendaraan Suzuki roda 4 di Lampung, PT Persada Lampungraya memperkenalkan Suzuki New Carry pada awal tahun 2019 lalu sebagai generasi terbaru dari Suzuki Carry.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Selaku main dealer kendaraan Suzuki roda 4 di Lampung, PT Persada Lampungraya memperkenalkan Suzuki New Carry pada awal tahun 2019 lalu sebagai generasi terbaru dari Suzuki Carry.

Sejak diperkenalkannya Suzuki New Carry di Lampung, membuat Bapak Subagio yang bertempat tinggal di Indraloka, Tulang Bawang Barat tidak berfikir panjang untuk menambah unit kendaraan niaganya sebanyak 2 unit Suzuki New Carry setelah sebelumnya sudah memiliki 2 unit Suzuki Carry futura.

"Saya punya mobil pikep Suzuki Carry dari tahun 1996, lalu di tahun 2007 jg saya menambah unit pikep Suzuki Carry 1 unit.

Nah pas Suzuki mengeluarkan varian baru lg dari Carry ini yaitu New Carry di tahun 2019 lalu saya langsung tambah lagi 1 unit New Carry dan di tahun 2020 ini, saya kembali menambah 1 unit Suzuki New Carry untuk menunjang usaha saya.

Jadi total sekarang saya punya 4 unit mobil Suzuki Carry.

Usaha saya bergerak dibidang perdagangan seperti Jual beli beras, singkong, dan juga obat-obatan pertanian." Ujar Bpk Subagio di perkebunan singkong daerah Indraloka, Kab. Tubaba (20/10/20).

Pak Subagio menjelaskan alasannya memilih & percaya kepada produk Suzuki terutama Suzuki Carry adalah irit, bandel, terjangkau, mudah perawatan, dan harga jual kembali masih tinggi.

"Saya dari dulu tidak ragu dengan Suzuki Carry kenapa? Suzuki Carry itu yang pertama dan pasti irit bahan bakar, terus bandel dan handal di segala medan apalagi untuk daerah saya di Tulang Bawang sini jalannya dominan jelek.

Mobilnya tidak limbung, apalagi yg New Carry baru ini lebih luas bak & kursi penumpangnya.

Untuk keamanan sudah ada kunci anti malingnya, terus untuk servicenya saya dapat program Gratis Service s.d 50.000 Km. Pokoknya terbaik untuk usaha & tidak ragu sama sekali untuk pilih pikep New Carry dari Suzuki."(*)