Chord Gitar dan Lirik Lagu Kowe Tresnoku Didik Budi ft Cindi Cintya, Sesok Tekan Tuwo Kowe 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Kowe Tresnoku, yang dipopulerkan Didik Budi ft Cindi Cintya.

G C D G

G Am D G..



G D

tresnoku marang kowe

Em D

sedalam samudra

C G

pengenku nyanding kowe

Am D

setinggi angkasa



G D

ra bakal.. tak larani

Em D

kowe tak impi impi

C G

sedino.. ra ketemu

Am D

kangenku setengah mati



C D

nyuwun dumateng Gusti..

G Em

mugo ndang ngijabahi

C D G

tresnoku lan tresnomu dadi siji



(Chorus)

G C

sesok tekan.. tuwo

D G

kowe tetep tak jogo

Em Am

walau badai menerjang

D G

aku tetap bertahan



G C

sesok tekan.. mati

D G

kowe tetep ning ati

Em Am

walau ombak menghantam

D G

cintaku tak akan goyah



G C D G Em Am D G

G C D G Em Am D G



G D

tresnoku marang kowe..

Em D

sedalam samudra..

C G

pengenku nyanding kowe..

Am D

setinggi angkasa



G D

ra bakal.. tak larani

Em D

kowe tak impi impi

C G

sedino.. ra ketemu

Am D

kangenku setengah mati



C D

nyuwun dumateng Gusti

G Em

mugo ndang ngijabahi

C D G

tresnoku lan tresnomu dadi siji



(Chorus)

G C

sesok tekan.. tuwo

D G

kowe tetep tak jogo

Em Am

walau badai menerjang

D G

aku tetap bertahan



G C

sesok tekan.. mati

D G

kowe tetep ning ati

Em Am

walau ombak menghantam

D G

cintaku tak akan goyah



G C

sesok tekan.. tuwo

D G

kowe tetep tak jogo

Em Am

walau badai menerjang

D G

aku tetap bertahan



G C

sesok tekan.. mati

D G

kowe tetep ning ati

Em Am

walau ombak menghantam

D G

cintaku tak akan goyah



Em Am

walau ombak menghantam

D G

cintaku tak akan goyah

