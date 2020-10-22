Liga Champions
Hasil Akhir Ajax vs Liverpool, Gol Bunuh Diri Antar Kemenangan The Reds
Laga Ajax vs Liverpool berakhir dengan skor 0-1 untuk kekalahan tuan rumah di Liga Champions
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Hasil akhir Ajax vs Liverpool di matchday I fase Grup D Liga Champions Eropa.
Pertandingan Ajax vs Liverpool digelar di Amsterdam ArenA, Belanda, pada Kamis (22/10/2020) dini hari WIB.
Pada laga ini, Liverpool sukses melumat tuan rumah Ajax Amsterdam.
Laga Ajax vs Liverpool berakhir dengan skor 0-1 untuk kekalahan tuan rumah.
Satu gol kemenangan The Reds, julukan tim tamu, tercipta lewat gol bunuh diri dari bek Ajax, Nicolas Tagliafico pada menit ke-35.
Kemenangan ini mencatatkan sejarah bagi The Reds.
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Mereka berhasil mengalahkan Ajax Amsterdam dalam pertemuan pertama sejak 54 tahun terakhir.
Jalannya Pertandingan
Liverpool menguasai jalannya pertandingan sejak peluit kick-off dibunyikan.
Namun, Ajax membuat tekanan ke pertahanan tim tamu lebih dulu.
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