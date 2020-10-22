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Liga Champions

Hasil Akhir Ajax vs Liverpool, Gol Bunuh Diri Antar Kemenangan The Reds

Laga Ajax vs Liverpool berakhir dengan skor 0-1 untuk kekalahan tuan rumah di Liga Champions

zoom-inlihat foto Hasil Akhir Ajax vs Liverpool, Gol Bunuh Diri Antar Kemenangan The Reds
Twitter @LFC
Sadio Mane dan Salah di pertandingan melawan Ajax di Liga Champions Kamis (22/10/2020) 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Hasil akhir Ajax vs Liverpool di matchday I fase Grup D Liga Champions Eropa. 

Pertandingan Ajax vs Liverpool digelar di Amsterdam ArenA, Belanda, pada Kamis (22/10/2020) dini hari WIB.

Pada laga ini, Liverpool sukses melumat tuan rumah Ajax Amsterdam.

Laga Ajax vs Liverpool berakhir dengan skor 0-1 untuk kekalahan tuan rumah.

Satu gol kemenangan The Reds, julukan tim tamu, tercipta lewat gol bunuh diri dari bek Ajax, Nicolas Tagliafico pada menit ke-35.

Kemenangan ini mencatatkan sejarah bagi The Reds.

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Mereka berhasil mengalahkan Ajax Amsterdam dalam pertemuan pertama sejak 54 tahun terakhir.

Jalannya Pertandingan

Liverpool menguasai jalannya pertandingan sejak peluit kick-off dibunyikan.

Namun, Ajax membuat tekanan ke pertahanan tim tamu lebih dulu.

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Ajax Vs Liverpool
Hasil Akhir
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Tribunlampung.co.id
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Editor: wakos reza gautama
Sumber: Kompas.com
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