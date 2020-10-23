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Chord Gitar

Chord Gitar dan Lirik Lagu Ditinggal Pas Sayang Sayange Safira Inema, Loro Rasane Ati Nganti Ra Biso

Berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Ditinggal Pas Sayang Sayange yang dipopulerkan Safira Inema.

zoom-inlihat foto Chord Gitar dan Lirik Lagu Ditinggal Pas Sayang Sayange Safira Inema, Loro Rasane Ati Nganti Ra Biso
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Ilustrasi. Chord Gitar dan Lirik Lagu Ditinggal Pas Sayang Sayange Safira Inema, Loro Rasane Ati Nganti Ra Biso 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, lirik lagu dan chord gitar Ditinggal Pas Sayang Sayange versi Safira Inema, berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Ditinggal Pas Sayang Sayange yang dipopulerkan Safira Inema.

Chord Gitar Safira Inema

Intro : F G Am..
        F G Am..
        F G Em Am
        F G Am….

Am           C
Loro rasane ati
G                Am
nganti ra biso lali
F                    G
tresno tulus songko ati
       C  E
dilarani..
  F            G
kowe janji tresno
  C           Am
tulus songko ati
     F           Em
nyatane kowe nggawe
      Am
loro ati..

Reff :
            Am           C
  Tatu neng atiku loro rasane
           Dm               C
  nganti koyo diiris iris rasane
          Dm                C
  mergo naliko aku sayang sayange
         Em                   Em
  kowe mutus tresno cukup sak mene..

          Am            C
  Keronto ronto ati rasane
          Dm             C
  koyo ra biso tak ibaratake
           Dm                C
  among mergo masalah sing sepele
          Em            Em Am
 kowe nduwe tresno liyane..

Musik : Am Em Dm C
        Am Em Dm G..
        F G Em Am
        F G Am….

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(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna) 

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Penulis: Tama Yudha Wiguna
Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung
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