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Chord Gitar dan Lirik Lagu Ditinggal Pas Sayang Sayange Safira Inema, Loro Rasane Ati Nganti Ra Biso
Berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Ditinggal Pas Sayang Sayange yang dipopulerkan Safira Inema.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, lirik lagu dan chord gitar Ditinggal Pas Sayang Sayange versi Safira Inema, berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Ditinggal Pas Sayang Sayange yang dipopulerkan Safira Inema.
Chord Gitar Safira Inema
Intro : F G Am..
F G Am..
F G Em Am
F G Am….
Am C
Loro rasane ati
G Am
nganti ra biso lali
F G
tresno tulus songko ati
C E
dilarani..
F G
kowe janji tresno
C Am
tulus songko ati
F Em
nyatane kowe nggawe
Am
loro ati..
Piye kabarmu sayang
G Am
opo kowe eling aku
F
mbiyen sing mbok tinggal
G C E
tanpo.. mesakne..
F G
kowe ninggal aku..
C Am
pas sayang sayange
F Em
lungamu ninggal tatu
Am
neng atiku..
Reff :
Am C
Tatu neng atiku loro rasane
Dm C
nganti koyo diiris iris rasane
Dm C
mergo naliko aku sayang sayange
Em Em
kowe mutus tresno cukup sak mene..
Am C
Keronto ronto ati rasane
Dm C
koyo ra biso tak ibaratake
Dm C
among mergo masalah sing sepele
Em Em Am
kowe nduwe tresno liyane..
Musik : Am Em Dm C
Am Em Dm G..
F G Em Am
F G Am….
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(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)
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