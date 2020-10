Chord Gitar dan Lirik Lagu Ditinggal Pas Sayang Sayange Safira Inema, Loro Rasane Ati Nganti Ra Biso

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, lirik lagu dan chord gitar Ditinggal Pas Sayang Sayange versi Safira Inema, berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Ditinggal Pas Sayang Sayange yang dipopulerkan Safira Inema.

Chord Gitar Safira Inema

Intro : F G Am..

F G Am..

F G Em Am

F G Am….

Am C

Loro rasane ati

G Am

nganti ra biso lali

F G

tresno tulus songko ati

C E

dilarani..

F G

kowe janji tresno

C Am

tulus songko ati

F Em

nyatane kowe nggawe

Am

loro ati..

Am C

Piye kabarmu sayang

G Am

opo kowe eling aku

F

mbiyen sing mbok tinggal

G C E

tanpo.. mesakne..

F G

kowe ninggal aku..

C Am

pas sayang sayange

F Em

lungamu ninggal tatu

Am

neng atiku..

Reff :

Am C

Tatu neng atiku loro rasane

Dm C

nganti koyo diiris iris rasane

Dm C

mergo naliko aku sayang sayange

Em Em

kowe mutus tresno cukup sak mene..

Am C

Keronto ronto ati rasane

Dm C

koyo ra biso tak ibaratake

Dm C

among mergo masalah sing sepele

Em Em Am

kowe nduwe tresno liyane..

Musik : Am Em Dm C

Am Em Dm G..

F G Em Am

F G Am….

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)