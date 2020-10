Chord Gitar dan Lirik Lagu Pegaten Bojomu Nella Kharisma, Aku Ra Pengen Dirasani Uwong

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Pegaten Bojomu, yang dipopulerkan Nella Kahrisma.

Intro: Am Em F C Dm Am F E

Am Em F C Dm Am F G Am

Am Em F C

Yen kowe pancen tresno pegaten bojomu

Dm Am F E

Aku ra gelem melu gur mung dimadu

Am Em F C

Aku ndue ati ra mungkin nglarani

Dm Am F G Am

Kecobo kowe resmi ra ndue rabi

Ngrap:

Am G

Sorry aku ra iso nuruti penjalukmu

F

Pengen sesandingan urip bareng karo aku

G

Sementara nang omah awakmu ndue bojo

Am

Moso yo aku gelem dadi sing nomer loro

G

Aku moh kualat aku ora minat

F

Mending kowe beresno urusan karo bojomu

G

Yen pancen jaremu ra ono kecocokan

Am

Mending aku meneng ra melu urusan

Am Em F C

Yen kowe pancen tresno pegaten bojomu

Dm Am F E

Aku ra gelem melu gur mung dimadu

Am Em F C

Aku ndue ati ra mungkin nglarani

Dm Am F G Am

Kecobo kowe resmi ra ndue rabi

Reff:

F G Em Am

Aku ra pengen dirasani uwong

F G C

Dianggep ngrebut awakmu

F G Em Am

Aku ra pengen kehadiran diriku

F G C

Dadi ari nang rumah tanggamu

Musik: Am Em F C Dm Am F E

Am Em F C Dm Am F G Am

Am Em F C

Yen kowe pancen tresno pegaten bojomu

Dm Am F E

Aku ra gelem melu gur mung dimadu

Am Em F C

Aku ndue ati ra mungkin nglarani

Dm Am F G Am

Kecobo kowe resmi ra ndue rabi

Ngrap:

Am G

Sorry aku ra iso nuruti penjalukmu

F

Pengen sesandingan urip bareng karo aku

G

Sementara nang omah awakmu ndue bojo

Am

Moso yo aku gelem dadi sing nomer loro

G

Aku moh kualat aku ora minat

F

Mending kowe beresno urusan karo bojomu

G

Yen pancen jaremu ra ono kecocokan

Am

Mending aku meneng ra melu urusan

Reff:

F G Em Am

Aku ra pengen dirasani uwong

F G C

Dianggep ngrebut awakmu

F G Em Am

Aku ra pengen kehadiran diriku

F G C

Dadi ari nang rumah tanggamu

F G Em Am

Aku ra pengen dirasani uwong

F G C

Dianggep ngrebut awakmu

F G Em Am

Aku ra pengen kehadiran diriku

F G C

Dadi ari nang rumah tanggamu

