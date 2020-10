Chord Gitar dan Lirik Lagu Tetap Untukmu Anneth, Aku Merindukanmu Masih Merindukanmu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Lagu Tetap Untukmu dipopulerkan oleh Jawara Indonesian Idol Junior 2018, Anneth Delliecia Nasution, yang rilis melalui kanal YouTube Rans Entertainment pada 30 Agustus 2019. Berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Tetap Untukmu yang dipopulerkan Anneth.

Chord Gitar Anneth

Intro: F G Em Am/D# Dm..G..

C G/B Am G

Dimana bisa aku temukan

F G Em A

Kenyamanan yang dulu kau beri

Dm G

Andaikan kau tahu

C -G/B Am -G D

Disini ku rindu akan semua

G

kenangan kita..



C G/B Am G

Ku harap disana kau bahagia

F G Em A

Ku harap kamu tak lupakanku

Dm G

Andaikan ku bisa

C -G/B Am -G D

Mengulang kembali masa indah

G

Bersamamu..



Reff :

F

Aku merindukanmu

G Em

Masih merindukanmu

Am Dm

Meski kini tlah jauh

G C

Hatiku tetap untukmu..



-C7 F

Aku rindu perhatianmu

G Em

Ketulusan dalam hatimu

Am Dm

Meski jarak memisahkan

G C C#

Hatiku tetap untukmu..



(Overtune)

D A/C# Bm A

Ku harap disana kau bahagia

G A F#m B

Ku harap kamu tak lupakanku

Em A

Andaikan ku bisa

D A/C# Bm A E

Mengulang kembali masa indah

A

Bersamamu..



Reff :

G

Aku merindukanmu

A F#m

Masih merindukanmu

Bm Em

Meski kini tlah jauh

A D

Hatiku tetap untukmu..



D7 G

Aku rindu perhatianmu

A F#m

Ketulusan dalam hatimu

Bm Em

Meski jarak memisahkan

A D

Hatiku tetap untukmu..



G

Meski kau kini jauh disana

F#m F#m-Fm

Tiada berbeda

Em A

Hatiku kan slalu tetap untukmu

A#

Untukmu..



Reff : (Overtune)

G#

Aku merindukanmu

A# Gm

Masih merindukanmu

Cm Fm

Meski kini tlah jauh

A# A#m D#

Hatiku tetap untukmu..



G#

(aku rindu perhatianmu)

aku rindu

A# Gm

(ketulusan dalam hatimu)

perhatianmu

Cm Fm

(meski jarak memisahkan)

A# D#

(hatiku tetap untukmu..)

hatiku tetap untukmu



G#

(aku rindu perhatianmu)

heeyyee...

A# G/B

(ketulusan dalam hatimu)

heeyyeeee....

Cm Fm Gm G#

(meski jarak memisahkan..)

-Gm Fm A#

(meski jarak memisahkan..)

G#

hatiku tetap untukmu..



Outro: G# A# Gm G#

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)