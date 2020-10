Download Lagu Rapuh Tasya Rosmala, Lirik Lagu Rapuh

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Tasya Rosmala adalah salah satu pedangdut pendatang baru di tanah air, yang baru saja merilis single berjudul Rapuh, yuk download lagu Rapuh dinyanyikan Tasya Rosmala, serta lirik lagu Rapuh.

Lirik Lagu Rapuh

[Intro:] Am Dm F E Am Am F Am D F E Am F E Am Am Jangan kau ungkap lagi Am Dm Kisah lama yang sedih E F Harusnya kau tahu perasaanku Dm B E Bila kau buka masa yang lalu Am Am Mau dibuat apa Am A Dm Cinta yang mulai goyah E F Diantara kita tiada sejalan Dm E Am Tak mungkin lagi dipertahankan Intro: A Dm G C F Dm B E Bm E A D A Dm G A Reff Dm Kau sendiri G C yang membuat rapuh cinta ini F Dm Menodai arti cinta kasih F Am A kepada diriku Dm Untuk apa G C mengharap janji yang kian semu F Dm Menghayal harapan yang tak tentu E Am Sungguh ku tak mau Am Am Mau dibuat apa Am A Dm Cinta yang mulai goyah E F Diantara kita tiada sejalan Dm E Am Tak mungkin lagi dipertahankan Music: Am Dm G C F Dm B E Am Dm G A Dm Kau sendiri G C yang membuat rapuh cinta ini F Dm Menodai arti cinta kasih F Am A kepada diriku Dm Untuk apa G C mengharap janji yang kian semu F Dm Menghayal harapan yang tak tentu E Am Sungguh ku tak mau





