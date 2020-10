Kecelakaan Maut Tewaskan Karyawan PT Bukit Asam, Begini Kronologi Versi Polisi

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Hanif Mustafa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Triyanto (39), pengendara motor yang tewas dalam kecelakaan maut di Bandar Lampung, diduga hendak mendahului truk tronton.

Kronologi tersebut berdasarkan olah TKP yang dilakukan Polresta Bandar Lampung.

Kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Sumatera Km 13, Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, Jumat (23/10/2020) pagi.

Triyanto (39), warga Jalan Merpati, Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung, tewas terlindas truk tronton.

Kecelakaan itu melibatkan truk tronton BE 9195 CW dan sepeda motor Honda CB150R warna hitam BE 3390 BE yang dikendarai korban.

Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), polisi menduga korban yang membawa sepeda motor Honda CB150R mencoba mendahului truk tronton yang ada di depannya.

Wakasatlantas Polresta Bandar Lampung AKP M Rohmawan mengatakan, pengemudi truk tronton bernopol BE 9195 CW saat ini sudah diamankan pihaknya.

"Masih kami proses, sopir masih kami periksa. Statusnya sebagai saksi terperiksa," ujar Rohamawan.

Rohmawan menuturkan, kecelakaan bermula saat korban mencoba mendahului truk dari sisi kiri.