Artis Via Vallen Minta Maaf, Hapus Video Musik Mirip Punya IU di YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Via Vallen mengaku telah menghapus atau take down video musik miliknya dari YouTube.

Ia melakukan tersebut karena timbul dugaan plagiasi yang dilakukan Via Vallen beserta timnya.

UAENA (sebutan fans IU) mengatakan, video klip Via Vallen berjudul 'Kasih Dengarkanlah Aku' mirip dengan MV atau music video milik IU 'Above The Time'.

Melansir Kompas.com (grup Tribunlampung.co.id), kolom komentar video klip milik Via Vallen itu penuh dengan kritik dari netizen.

"Plagiat mv (music video) mbak IU ya," tulis salah satu akun di YouTube.

Bahkan, ada yang menulis "TAKE DOWN" beberapa kali dan mengakhirinya dengan "This is plagiarisme" dengan huruf kapital.

Saat ini, video klip ''Kasih Dengarkanlah Aku" sudah tidak ada di kanal YouTube Ascada Musik.

Hal tersebut juga diungkapkan Via Vallen melalui postingannya di Instagram Story pribadinya.

"MV 'Kasih Dengarkanlah Aku' sudah di take down ya teman-teman," tulis Via Vallen.