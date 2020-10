Jadwal dan Jam Tayang, Link Live Streaming Manchester United vs Chelsea Liga Inggris Malam Ini

Jadwal dan Jam Tayang dan Link Live Streaming Manchester United vs Chelsea Liga Inggris

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Laga Manchester United vs Chelsea akan digelar Sabtu (24/10/2020) malam.

Jam tayang Manchester United vs Chelsea dijadwalkan kick off mulai pukul 23.30 WIB, dan disiarkan langsung via link live streaming Mola Tv.

Manchester United menjamu Chelsea di pekan ke-6 Premier League di Old Trafford dan siarannya bnisa disaksikan melalui live streaming di Mola TV.

MU dan Chelsea memiliki performa yang cukup kontras. MU selalu menang dalam dua laga terakhirnya, sedangkan Chelsea selalu imbang.

MU pekan lalu mengalahkan tuan rumah Newcastle 4-1 di Premier League.

Sempat tertinggal di menit-menit awal, MU berbalik menang lewat gol Harry Maguire, Bruno Fernandes, Aaron Wan-Bissaka, dan Marcus Rashford.

Setelah itu, anak-anak asuh Ole Gunnar Solskjaer menekuk tuan rumah PSG 2-1 di Liga Champions melalui penalti Bruno Fernandes dan gol Marcus Rashford.

Ilustrasi. Manchester United (AFP/Paul Ellis)

Sedangkan Chelsea hanya bisa imbang 3-3 saat menjamu Southampton.

Performa tidak optimal di Premier League menular ke Liga Champions, di mana anak asuhan Frank Lampard ditahan imbang 0-0 saat menjamu Sevilla.

Musim lalu, Chelsea tumbang empat gol tanpa balas saat laga tandangnya melawan MU.