Sosok Denok Tukang Ojek Pengkolan Diceritakan Meninggal Akibat Covid-19, Tika Bravani Sedih

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Istri Ojak di Sinetron Tukang Ojek Pengkolan atau sinetron TOP diceritakan meninggal dunia akibat virus corona atau Covid-19.

Dengan meninggalnya Denok, istri Ojak, Sinetron Tukang Ojek Pengkolan bakal kehilangan sosok Tika Bravani.

Tika Bravani merupakan pemeran Denok.

Sebelumnya, Tika Bravani mengunggah postingan yang mengisyaratkan perpisahan.

Ia mengunggah foto bersama pemeran Ojak dan Boy Abdullah, untuk pertama kalinya dan mungkin untuk terakhir.

Ibu kandung dari pemeran Boy Abdullah, Nining Maulana juga mengucapkan salam perpisahan kepada Tika.

Saksikan video berita selengkapnya di sini:

Ia menyebut "see you when i see you ibu baik hati, sukses dan bahagia selalu ya..", yang tampak sebagai tanda perpisahan.

Kesedihan dirasakan Ojak, karakter tukang ojek yang diperankan aktor Eza Yayang di Sinetron Tukang Ojek Pengkolan.

Istri tercintanya, Denok yang diperankan Tika Bravani, dikisahkan meninggal lantaran terkena Covid-19.