Liga Inggris
Jadwal Live Streaming Arsenal vs Leicester City, Dani Ceballos Siap Turun
Laga Arsenal vs Leicester City akan digelar di Emirates Stadium, Senin (26/10/2020) pukul 02.15 WIB.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Saksikan live streaming Arsenal vs Leicester City dalam pekan keenam Liga Inggris.
Link Live Streaming Arsenal vs Leicester City bisa dilihat di akhir artikel.
Laga Arsenal vs Leicester City akan digelar di Emirates Stadium, Senin (26/10/2020) pukul 02.15 WIB.
Pada laga ini, Arsenal akan kembali diperkuat oleh gelandang Dani Ceballos.
Dani Ceballos sebelumnya dikabarkan mengalami cedera di kaki kirinya.
Dani Ceballos sempat absen saat Arsenal bertemu Rapid Wiena di Liga Europa.
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Dilansir dari laman resmi Arsenal, disebutkan bahwa Dani Ceballos sudah bisa mengikuti latihan menjelang lawan Leicester City.
Bahkan disebutkan Dani Ceballos siap diturunkan jika memang tenaganya dibutuhkan oleh tim.
Jelang laga melawan Leicester City, pelatih Arsenal Mikael Arteta menganggap Leicester adalah tim yang kuat.
"Yah, mereka tim yang sangat sulit," ujar Arteta dikutip dari laman resmi Arsenal.
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