Janji Via Vallen setelah Dituding Jiplak IU di Lagu Kasih Dengarkanlah Aku

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Via Vallen mendadak trending twitter. Itu dipicu karena dugaan video klip single terbarunya yang diluncurkan Jumat, 23 Oktober 2020.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, hingga Sabtu (24/10/2020) puku 15.00 WIB, ada lebih dari 15.000 twit dengan kata kunci "Via Vallen" di Twitter.

Ramainya perbincangan soal Via Vallen karena video musik lagu terbarunya yang berjudul "Kasih Dengarkanlah Aku" dituding menjiplak video musik berjudul " Above The Time" milik penyanyi asal Korea Selatan, IU.

Para penggemar IU, yang biasa disebut UAENA pun geram dan meminta pertanggungjawaban Via Vallen serta manajemennya terkait pembuatan video tersebut.

Via Vallen sendiri berjanji akan meminta manajemennnya untuk secepat mungkin menurunkan atau menghapus video klip tersebut.

Sementara, manajemen yang menaungi Via Vallen, Ascada Music mengaku hanya menerima konsep atau ide yang ditawarkan sutradara.

Lantas, bagaimana melihat kemiripan kedua video klip itu dalam sebuah karya seni?

Penciptaan karya seni

Menurut salah satu pengajar di Jurusan Tata Kelola Seni (TKS) Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta Trisna Pradita Putra, penciptaan karya seni memang tidak lepas dari pengaruh karya-karya sebelumnya.