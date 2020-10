Respons Meggy Wulandari Dengar Kabar Kiwil Menikah Lagi: Emang Nggak Bisa Lepas dari Poligami

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kabar mengejutkan datang dari pelawak Kiwil.

Kiwil dikabarkan kembali menikah setelah bercerai dengan istri keduanya Meggy Wulandari.

Kabar pernikahan ini pun terjadi setelah Kiwil baru saja resmi bercerai 2 bulan lalu.

Kiwil kini dikabarkan menikah siri dengan seorang janda asal Bandung, Jawa Barat bernama Venti Figianti.

Menurut informasi pernikahan tersebut dilakukan secara siri dan dilakukan pada Rabu (21/10).

Mendengar kabar bahwa Kiwil kembali menikah, mantan istrinya, Meggy Wulandari langsung memberikan tanggapan.

"(Kiwil Nikah Siri) oh selamat. Selamat menikah, welcome to the jungle," kata Meggy Wulandari ketika dihubungi awak media, Sabtu (24/10).

Meggy bahkan mengaku telah mendapatkan kabar pernikahan mantan suaminya itu sejak Jumat siang lalu.

"Coba tanyakan ke mba Rochimah aja. Aku kan bukan istrinya dia (Kiwil) lagi," ucapnya.