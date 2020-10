Ilustrasi Jadwal Liga Champions Shakhtar Vs Inter Milan Rabu 28 Oktober 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jadwal Liga Champions Shakhtar Vs Inter Milan Rabu 28 Oktober 2020 pukul 00.55 WIB.

Laga Shakhtar vs Inter Milan akan berlangsung di Stadion Olimpiade Kiev.

Ini merupakan laga kedua bagi kedua tim di fase grup B Liga Champions.

Sebelumnya, Shakhtar menang 3-2 atas Real Madrid.

Laga keduanya digelar pada Rabu 21 Oktober 2020 lalu.

Adapun Inter Milan main seri 2-2 dengan Monchengladbach pada Kamis 22 Oktober lalu.

Dengan hasil tersebut, maka Shakhtar berada di puncak klasemen sementara Grup B Liga Champions dengan 3 poin, baru sekali main.

Sementara Inter berada posisi tiga dengan satu poin, baru sekali main.

Simak juga jadwal Lengkap Liga Champions 2020.

Antara lain Shakhtar vs Inter Milan , Juventus vs Barcelona dan MU vs Leipzig