PGN Raih Predikat The The Best Companies to Work For in Asia pada Penghargaan HR Asia Award 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PT Perusahaan Gas Negara (PGN) meraih penghargaan sebagai salah satu The Best Companies to Work For in Asia dalam ajang HR Asia Award yang diselenggarakan oleh HRASIA Media, salah satu media terpercaya di bidang HR Profesional di Asia.

Pada ajang ini, PGN berhasil menyisihkan ratusan perusahaan dari Indonesia dan 10 negara terkemuka di Asia yakni Hongkong, Taiwan, Korea Selatan, Singapura, Thailand, China, Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja.

PGN memenuhi kriteria dari metode Survey Total Engangement Assessment Model (TEAM) dengan aspek Core (Collective Organization for Real Engangement), Self (Hearth, Mind, and Soul), dan Group (Think, Feel, and Do).

Survei dilakukan dengan mengikutsertakan pekerja PGN mulai dari Pekerja Senior (lebih dari 5 tahun masa kerja) dan Pekerja Junior (kurang dari 5 tahun masa kerja).

“Bagi PGN, keikutsertaan pada event ini sekaligus menjadi kesempatan untuk benchmarking tingkat employee engangement dengan perusahaan lain di Indonesia dan Asia.

Sekaligus meningkatkan employer branding PGN di tingkat Asia. Khususnya dalam pengelolaan Human Capital,” jelas Direktur SDM dan Umum PGN, Beni Syarif Hidayat, (27/10/2020).

Beni mengungkapkan, tingkat employee engangement di PGN tahun 2020 memiliki nilai rata-rata sebesar 4,25, berada di atas rata-rata industri yang lainnya sebesar 3,63.

Dengan nilai tersebut, menempatkan PGN sebagai salah satu Best Companies to Work for in Asia beserta beberapa perusahaan lain di Indonesia.

“Untuk penilaian dengan nilai tinggi, didapatkan dari parameter-parameter yakni PGN telah memiliki kebijakan-kebijakan yang mendorong pekerja untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi.

Selain itu, dari pekerja PGN sendiri, mereka memberikan kontribusi dan dedikasi terbaiknya terhadap perusahaan, dan pekerja juga bersedia saling membantu dalam melaksanakan pekerjaan,” jelas Beni.