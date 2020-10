Ilustrasi. Biodata Pamungkas, Penyanyi Pria Soloist Indonesia Pelantun Lagu One Only dan Sorry

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut profil atau Biodata Pamungkas. Pamungkas adalah penyanyi pria soloist asal Indonesia. Pamungkas lahir di Jakarta, 14 April 1993.

Kiprah Pamungkas di dunia musik tanah air terbilang baru, pasalnya pemilik nama lengkap Rizky Rahmahadian Pamungkas mulai dikenal luas pada tahun 2018.

Sebagai pendatang baru, nama Pamungkas berhasil dikenal lewat sejumlah lagunya dalam album “Walk The Talk” seperti berjudul One Only, Sorry, dll.

Pam, sapaan akrabnya, sukses menggaet pendengar musik tanah air dengan mengusung genre lagu modern folk pop.

Perjalanan Karier

Pamungkas pertama kali memulai debutnya pada tahun 2018, dengan membuat sebuah album garapannya sendiri berjudul "Walk The Talk".

Tidak hanya datang sebagai penyanyi solo, Pam adalah seorang musisi yang memproduseri musiknya sendiri, menulis lirik lagu, merancang dan mengedit, hingga mendesain albumnya sendiri.

Pam berhasil keluar sebagai musisi, penyanyi, dan penulis lagu dengan memproduksinya secara mandiri di bawah label rekaman miliknya pribadi, Mas Pam Record.

Kehidupan Pribadi