Chord Gitar dan Lirik Lagu Komitmen Geisha, Aku Tak Ingin Menyalahkan Dirimu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Lagu berjudul Komitmen merupakan single terbaru dari grup band Geisha, simak lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Komitmen yang dipopulerkan Geisha.

Chord Gitar Komitmen

Intro:

C D Em (2x)

C G

aku tak ingin menyalahkan dirimu

C Em D

dan aku tak kan menuntutmu berubah

C G

yang ku butuhkan waktu kita bicara

Am D

saling mengingat janji cinta kita

C G

lelah aku merasa s'lalu mengalah

C Em D

semakin lama kau tak menutup arah

C G

bantu aku temukan jalan tengahnya

Am D

mauku memelukmu selamanya

Reff:

C D Bm

rumitnya cinta ini

E Am D Em D

sedang dirimu sibuk dengan yang lain

C D Bm Em

ku butuh sedikit waktu luangmu

Am

berdua mengingat

D C D Em

indah komitmen kita dulu

C G

lelah aku merasa terus mengalah

C Em D

semakin lama kau kehilangan arah

C G

bantu aku temukan jalan tengahnya

Am D

inginku memelukmu selamanya

Am D

saling mengingat janji cinta kita

Reff:

C D Bm

ru..mitnya cinta ini..

E Am D Em D

sedang dirimu sibuk dengan yang lain

C D Bm Em

ku butuh sedikit waktu denganmu

Am

berdua mengingat

D

indah komitmen kita

Em D

kapan kita jalan lagi berdua

C B

sudah lama tak bercerita haa

Em D

sampai kapan sibuk dengan duniamu

Am D

ku sendiri lagi

Reff:

A D Bm

ru..mitnya kisah ini..

E Am G Em D

sedang dirimu sibuk dengan yang lain

C D Bm Em

ku butuh sedikit waktu denganmu

Am Bm

sejenak mengingat indah

C

berdua mengingat

D

indah komitmen kita dulu

