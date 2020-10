Chord Gitar dan Lirik Lagu Menunggumu Peterpan Feat Chrisye, Di Dalam Sebuah Cinta Terdapat Bahasa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Lagu berjudul Menunggumu dinyanyikan oleh Peterpan berkolaborasi bersama Chrisye dirilis pada 2004 silam, berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Menunggumu yang dipopulerkan Peterpan feat Chrisye.

Chord Gitar Menunggumu

Intro : Em..D..Em..D..

Em

di dalam sebuah cinta

D

terdapat bahasa

Em

yang mengalun indah

D

mengisi jiwa..

Em

merindukan kisah

D

kita berdua

Em

yang tak pernah bisa

D

akan terlupa..

Reff I:

C G C

bila rindu ini masih milikmu

G C

kuhadirkan sebuah tanya untukmu

G C

harus berapa lama aku menunggumu

(Em)

aku menunggumu..

Musik : Em..D..Em..D..

Em

di dalam masa indah

D

saat bersamamu

Em

yang tak pernah bisa

D

akan terlupa..

Em

pandangan matanya

D

menghancurkan jiwa

Em

dengan segenap cinta

D

aku bertanya..

Reff II:

C G C

bila rindu ini masih milikmu

G C

kuhadirkan sebuah tanya untukmu

G C

harus berapa lama aku menunggumu

Em D

aku menunggumu..

Em D

aku menunggumu..

Int. Em..D..Em..D..

C

dalam hati ku menunggu

G/B

dalam hati ku menunggu

Em Em

aku..

C

dalam lelah ku menunggu

G/B

dalam hati ku menunggu

Em Em-Bm-C-D

aku.. masih menunggu

Reff III:

C G C

bila rindu ini masih milikmu

G C

kuhadirkan sebuah harus berapa lama

G C

harus berapa lama aku menunggumu

G C G

aku menunggumu aku menunggu....aku menunggumu..

C

dalam hati ku menunggu

G

dalam lelah ku menunggu

C

dalam hati ku menunggu

G

dalam lelah ku menunggu

Am C-G-Em

dalam hati ku menunggu..

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Garangan Derradru, Aku sek Berjuang Kowe sing Tak Sayang-sayang

Baca juga: Chord Kunci Gitar Cinta Kita Slank

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Golek Liyane Remember of Today, Lungamu Ninggal Kenangan

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)