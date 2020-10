Artis Nikita Willy Usir Suaminya dari Dapur, Respons Indra Priawan Cicipi Pudding

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Nikita Willy mengaku masih kaku dan malu saat sang suami, Indra Priawan, melihatnya memasak di dapur.

Dalam video blog terbaru di kanal YouTube miliknya, Nikita Willy terlihat sedang memasak pudding sebagai hidangan pencuci mulut untuk Indra Priawan.

Indra Priawan lalu datang menghampiri.

Hal itu untuk memastikan kompor yang digunakan Niki sudah sesuai.

Tak lama setelah itu, Nikita Willy mengusir Indra Priawan dari dapurnya.

"Could you just sit and wait? Aku enggak bisa kalau masak dilihatin," kata Niki sambil tertawa.

"Oh gitu? Ya sudah aku pergi deh," kata Indra sambil berlalu.

Akhirnya, pudding yang dibuat Nikita Willy selesai dan siap disajikan.

Indra Priawan pun langsung diminta mencicipi hasil masakan dari Nikita Willy.

"Mari kita coba. Hmm enak, enak," puji Indra sambil menyendok puddingnya.

Mendengar pujian sang suami, Nikita Willy pun semakin tak ragu menyajikan pudding untuk teman-temannya yang akan main ke rumah.

Sebelumnya, Nikita Willy juga terlihat memasak cumi goreng tepung dan brokoli beef untuk makan sang suami setelah berolahraga bersama.

