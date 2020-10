Pacaran dengan Azriel Hermansyah, Sarah Menzel Dapat Nasihat dari Ayahnya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Nama Sarah Menzel belakangan ramai diperbincangkan setelah Pacaran dengan adik Aurel Hermansyah, Azriel Hermansyah.

Kabar Sarah Menzel Pacaran dengan Azriel Hermansyah kini menjadi sorotan publik.

Bahkan, kabar mereka menjalin hubungan sudah sampai ke telinga ayah Sarah Menzel yang saat ini berada di Jerman.

Sarah Menzel mengaku bahwa sang ayah sudah mengetahui hubungannya dengan Azriel Hermansyah.

Hal itu diungkapkan dalam video yang diunggah di kanal YouTube The Hermansyah A6, Selasa (27/10/2020).

Dikatakan Sarah, ayahnya mengetahui kabar kedekatannya dengan Azriel dari pemberitaan di media.

"Tahu. Karena temen-temen papa juga kayak nge-forward," terang Sarah Menzel.

"Terus tiba-tiba, papa kayak nge-forward ke grup keluarga gitu."

"'Sarah is he your boyfriend?' Sarah bilang 'Iya pa. Itu pacar Sarah'. Terus kayak 'Sekarang udah punya pacar ya'," sambungnya.