Chord Gitar dan Lirik Lagu Sayangen Sak Senggangmu Happy Asmara, Sayangen Aku Masio Sak Senggangmu 

Intro : C G Am Em F C Dm G

C G Am Em F C Dm G

C G

Aku ngerti dirimu

Am Em

Mencintai diriku

F C

Meski ra utuh

Dm G

Lan tulus seko atimu..

C G

Kowe nresnani aku

Am Em

Mung nggawe panglipurmu

F C

Aku sadar yen amung

Dm G C

Jadi cintamu yang ke..dua..

Reff :

Am Em

Sayangen aku..

F C

Masio sak senggangmu

Dm

Aku sadar yen aku amung

E

Dadi panglipur atimu..

Am Em

Sayangen aku..

F C

Masio sak senggangmu

Dm

Senadyan amung sedelo wae

E Am

Wis gawe marem atiku..

Int. Am Em F C Dm..E..

Am Em F C Dm..E Am

