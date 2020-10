Mahasiswa PBI UM Metro Kembali Torehkan Prestasi di Tingkat Nasional

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, METRO - Gesia Afifah Ayu Wulandari, mahasiswa semester 5 Pendidikan Bahasa Inggris UM Metro kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional.

Ia berhasil meraih juara 2 Paper Presentation dalam kompetisi Bahasa Inggris tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila dalam rangka EEC in Action XIX 2020 dengan tema“Frame Your Timeless Legacy," 24 – 25 Oktober 2020.

Beberapa kategori kompetisi dalam acara tersebut antara lain Story Telling, Speech, Debate, Newscasting, dan Paper Presentation.

Pada kesempatan ini Gesia mengikuti Paper Presentation dengan proses yang panjang dan persyaratan yang rumit.

Gesia dikabarkan ikut mendaftarkan diri pada kompetisi ini di tanggal 24 Agustus 2020.

Gesia menulis esainya yang berjudul 'Youth and Volunteering: Resilience in Line with Sustainable Development Goals (SDGs) 4 during Pandemic in Indonesia,' dengan jumlah 3.136 kata.

Pada 17 Oktober 2020, Gesia mendapatkan e-mail bahwa ia masuk top 5 untuk bertanding di babak final pada 24 Oktober 2020 dengan 4 partisipan lainnya dari Universitas Jember, Universitas Diponegoro, Universitas Teknorat, dan Universitas Lampung.

Gesia mempresentasikan esainya dalam Bahasa Inggris disusul kemudian sesi tanya jawab oleh tim juri.

"Selesai final presentasi saya kemudian menunggu pengumuman pada 25 Oktober 2020. Alhamdulillah, muncul nama Gesia Afifah Ayu Wulandari sebagai 2nd runner up disusul oleh peserta dari Universitas Diponegoro sebagai juara 3 dan peserta dari Universitas Jember sebagai juara 1," ungkap Gesia.