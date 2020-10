Chord Gitar dan Lirik Lagu Biar Gendut Tetap Kucinta Happy Asmara, Ku Cinta Kamu Adanya 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Biar Gendut Tetap Kucinta, yang dipopulerkan Happy Asmara.

Am Dm

ku cinta kamu adanya

G C

biar gendut tidak masalah

F

jangan dengarkan mereka

Dm

yang tidak suka

E

anggap biasa saja..



Am Dm

ku cinta kamu selamanya

G C

sampai nanti tutup usia

F

kan ku sayangi dirimu

Dm

kan ku cintai

E

dengan sepenuh hati..



(Intro) Am Dm G C F Dm E..



Am

biar kau gendut pipimu tembem

Dm

ku tetap suka

G

bodymu bulet perutmu buncit

C E

ku tetap cinta padamu..



(Chorus)

Am Dm

ku cinta kamu adanya

G C

biar gendut tidak masalah

F

jangan dengarkan mereka

Dm

yang tidak suka

E

anggap biasa saja..



Am Dm

ku cinta kamu selamanya

G C

sampai nanti tutup usia

F

kan ku sayangi dirimu

Dm

kan ku cintai

E

dengan sepenuh hati..



(Int.) E..

Am Dm G E

Am Dm G E



Am

biar kau gendut pipimu tembem

Dm

ku tetap suka

G

bodymu bulet perutmu buncit

E

ku tetap cinta padamu..



(Chorus)



Am Dm

ku cinta kamu adanya

G C

biar gendut tidak masalah

F

jangan dengarkan mereka

Dm

yang tidak suka

E

anggap biasa saja..

Am Dm

ku cinta kamu selamanya

G C

sampai nanti tutup usia

F

kan ku sayangi dirimu

Dm

kan ku cintai

E

dengan sepenuh hati..

Am Dm

ku cinta kamu adanya

G C

biar gendut tidak masalah

F

jangan dengarkan mereka

Dm

yang tidak suka

E

anggap biasa saja..

Am Dm

ku cinta kamu selamanya

G C

sampai nanti tutup usia

F

kan ku sayangi dirimu

Dm

kan ku cintai

E Am

dengan sepenuh hati... hooo ho..

(Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)