Lirik Lagu dan Chord Gitar Jadi Kekasihku Saja Keisya Levronka, Tiba-tiba Aku Jatuh Cinta

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Lagu Jadi Kekasihku Saja merupakan single debut milik penyanyi jebolan Indonesian Idol, Keisya Levronka, simak lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Jadi Kekasihku Saja dipopulerkan Keisya Levronka.

Chord Gitar Jadi Kekasihku Saja

Capo di fret 4



Intro C F G C F G



C Dm G

tiba-tiba.. aku jatuh cinta

C Dm G

diam-diam.. kau pun juga cinta

F Em Am

kita berdua belum punya kekasih

D G G7

saling mendekati..

C Dm G

perasaan.. tak bisa berdusta

C Dm G

bahagia.. terasa sempurna

F Em Am

kita berdua belum punya kekasih

D G

tunggu apa lagi..

Chorus

C Am Dm

katakan.. cinta bila kau cinta..

G C

hati ini meminta..

Am Dm

kau lebih dari teman berbagi..

G

jadi kekasihku saja..

C G#

(lebih dari teman jadi kekasihku saja)

Verse Overtone

C# D#m G#

perasaan tak bisa berdusta

C# D#m G#

bahagia terasa sempurna

F# Fm A#m

kita berdua belum punya kekasih

D# G#

tunggu apa lagi (apa lagi)

Chorus

C# A#m D#m

katakan.. cinta bila kau cinta..

G# C#

hati ini meminta..

A#m D#m

kau lebih dari teman berbagi..

G# C#

jadi kekasihku saja..

A#m D#m

cinta katakan cinta..

G# Fm

hati ini meminta..

A#m D#m Fm F#

kau lebih dari teman berbagi..

G# F# Fm A#m D#m G# G#m C#

jadilah kekasihku..

(Int.) F# G# Fm A# D#m B G#..

(Chorus)

C# A#m D#m

katakan.. (cinta bila kau) cinta..

G# C#

hati ini meminta..

A#m D#m

kau lebih dari teman berbagi..

G# C#

jadi kekasihku saja..

A#m D#m

cinta katakan cinta..

G# Fm

hati ini meminta..

A#m D#m Fm

kau lebih dari teman berbagi

F# A#m

jadi kekasihku saja..

D#m Fm

(lebih dari berbagi)

F# A#m

jadi kekasihku saja..

D#m Fm

(lebih dari berbagi)

F# C#

jadi kekasihku saja..

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Ampun Bang Jago Tian Storm ft Ever Slkr, Ampun Bang Jago

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Komitmen Geisha, Aku Tak Ingin Menyalahkan Dirimu

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Menunggumu Peterpan Feat Chrisye, Di Dalam Sebuah Cinta Terdapat Bahasa

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)