Chord Gitar dan Lirik Lagu Beras Lawas Safira Inema, Aku Sayang Karo Kowe Aku Rindu Karo Kowe 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Beras Lawas, yang dipopulerkan Safira Inema.

G

aku sayang karo kowe

C

aku rindu karo kowe

Dm Em Am

aku cinta kamu..

(Intro) Am F G E

Am F G Am

Am

di dalam hati ini

F

hanya terukir namamu

G

aku merasa senang

E

yen to mepet kowe sayang

Am

aku tresno kowe

Em

atiku keroso marem

F

pikiranku seroso adem

G

yen nyanding sliramu..

Am

duhai pujaanku

G

aku sayang karo kowe

C

aku rindu karo kowe

Dm Em Am

aku cinta kamu..

(Chorus)

Am F

di dalam hati ini terlukis namamu

G C

tak tergantikan dengan yang lain

F Dm E

aku tresno kowe.. sampek.. selewase..

Am F

raiso ati iki nganti keno pisah

G C

masio geser mundur sejangkah

F Dm

wes marem atiku, awak soyo lemu

F

wes ben ra tak gagas

E Am

masio mekar koyo beras.. lawas..

(Int.) F G E

F G E..

(Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)