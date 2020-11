Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris Teknokrat Juara Nasional Newscasting

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Universitas Teknokrat Indonesia (UTI) terus meningkatkan kemampuan Mahasiswanya.

Kali ini, anak didik Kampus terbaik di Lampung itu mendapatkan Juara Newscasting kategori Lomba Membaca Berita dalam Bahasa Inggris.

Dalam event EEC in Action (EIA) XIX yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung 23-25 Oktober 2020, Alvi Rayhan Utami, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UTI angkatan 2017 meraih juara tiga.

Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Teknokrat Indonesia Dr. H. Mahathir Muhammad, SE, MM mengatakan, universitas teknokrat indonesia selalu memotivasi mahasiwa untuk ikut dalam kegiatan yang meningkatkan prestasi baik akademik maupun non akademik.

"Saya sangat senang dan bangga, dengan adanya mahasiswa yang berprestasi baik di tingkat lokal, nasional hingga internasional menandakan sistem pendidikan pada perguruan tinggi telah baik," kata Mahathir.

Ia mengatakan, event Nasional tersebut diselenggarakan secara daring melalui aplikasi zoom.

Dengan peserta newscasting sebanyak 30 orang sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia.

"Meski dilakukan secara daring, namun tidak mengubah semangat mahasiswa kami dalam melakukan kegiatan.

Sarana prasarana dan organisasi di Universitas Teknokrat ini mendukung, menjadi faktor lahirnya mahasiswa berprestasi," kata dia.

Lebih lanjut, dikatakan Mahathir, di tengah pandemi COVID-19 proses latihan tetap harus berjalan semaksimal mungkin dan pada saat hari lomba. Fasilitas internet dan komputer dengan spec yang baik telah disiapkan sehingga dapat meminimalisir ketidakmaksimalan lomba karena kendala teknis.

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UTI, Alvi Rayhan Utami mengatakan dalam kompetisi tersebut, terdiri babak penyisihan (rekaman membaca berita), Semifinal 10 Besar (Live report atau reportase lapangan), Grandfinal (Talkshow).

"Allhamdulillah pada grandfinal saya meraih juara tiga, dari awalnya menyisihkan 40 peserta yabf terdiri dari beberpa kampus besar. Diantaranya Universitas Gajah Mada Jogjajarta, Univeristas Diponegoro Jawa Tengah, Universitas Lampung dan Universitas Dian Nuswantoro Semarang," paparnya.

Diketahui, Alvi perah meraih Juara 1 newscasting Lampung English Festival 2020 dan Semifinalis newscasting di ALSA English Competition 2019. Dengan dilaksanakan via daring dan luring bersama tim newscasting, alumni dan pembimbing.

"Untuk kompetisi ini saya melakukan persiapan selama satu bulan, untuk menyiapkan News yang mau dibawain, pemilihan materi, pemilihan kata dan teknisnya, serta latihan intonasi," pungkasnya.

Di kompetisi tersebut, UKM TEC juga memperoleh penghargaan lainnya di cabang debat yaitu The 3rd Novice Best Speaker (Janata Shoji, Sastra Inggris 2018), The 6th Novice Best Speaker (Tania Regina, Akuntansi 2018) dan The 10th Novice Best Speaker (Felissia Novita, Sastra Inggris 2018).(*)