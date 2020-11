Chord Gitar dan Lirik Lagu Lungomu Ninggal Cerito Yan Vellia ft Saka Praja, Aku Ning Kene 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Lungomu Ninggal Cerito, yang dipopulerkan Yan Vellia ft Saka Praja.

Intro C Gm F Fm C D C G

C G/B Am G

durung iso.. lali

F G C

kenangan sing wingi-wingi

Dm G

abot enteng tak lakoni

Em Am

yen tibo.. aku kudu tangi

Dm F G

kuat ora kuat ra sah ditangisi

C G/B Am G

lungamu ninggal.. crito

F G C

lilo aku kudu lilo

Dm G F

masio banyu ning segoro

Em Am

tak banjiri eluh moto

Dm G C Gm C

kowe ra bakal iso bali ning ndunyo

Chorus

F G Em Am

aku ning kene.. kowe ning kono

Dm

aku mbok kancani

G C

senajan mung lewat ngimpi

F G Em Am

aku ning dunyo.. kowe ning suargo

Dm G C

mantepno lakuku neruske perjuanganmu

Int. D# Dm C# Cm

Fm Gm G# G



C G/B Am G

lungamu ninggal crito

F G C

lilo aku kudu lilo

Dm G

masio banyu ning segoro

Em Am

tak banjiri eluh moto

Dm G C Gm C

kowe ra bakal iso bali ning ndunyo

Chorus

F G Em Am

aku ning kene.. kowe ning kono

Dm

aku mbok kancani

G C

senajan mung lewat ngimpi

F G Em Am

aku ning dunyo.. kowe ning suargo

Dm G C

mantepno lakuku neruske perjuanganmu

.

F G Em

(mas.. pancen ora gampang)

A Dm

(anggonmu berjuang)

G C

(kangenmu ra ketulungan)

F G Em

(mas.. mbok yo ojo nangis)

A Dm

(sing uwis yo uwis)

G C

(dadi wong sing waswis)

Chorus

F G Em Am

aku ning kene.. kowe ning kono

Dm

aku mbok kancani

G C

senajan mung lewat ngimpi

F G Em Am

aku ning dunyo.. kowe ning suargo

Dm

mantepno lakuku

G C G/B Am

neruske perjuanganmu

Dm G C

mantepno lakuku neruske perjuanganmu



C G/B Am G

lungamu ninggal crito

F G C

lilo aku kudu.. lilo

(Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)