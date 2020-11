Chord Gitar Golek Liyane Remember of Today, Lungamu Ninggal Kenangan

Chord Gitar dan Lirik Lagu Golek Liyane Remember of Today, Lungamu Ninggal Kenangan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Golek Liyane, yang dipopulerkan Remember of Today.

Intro: C Am Dm G

Em Am G F Fm G

C Am

Cobo tak kuat-kuatke

Dm

Weruh kowe karo dekne

G

Bisoku amung dongakne

C

Mugo langgeng selawase..

C F

Lungamu ninggal kenangan

G

Tekamu ngirim undangan

C C7

Medhotke tali katresnan..

F

Yen pancen kuwi dalane

G

Tak trimo keputusane

C

Aku tak golek liyane..

Int. Dm G C C7

Reff :

F

Sak tenane aku sayang

G

Jero ning atiku iki

C C7

Wegah kelangan..

F

Tak ikhlasne kowe ngilang

G

Senajan biyen kowe

C C7

Wis tau tak sayang..

F

Tresnoku kok sio-sio

G C C7

Ninggal tatu nembus jroning dodo

F

Mugo kowe ora getun

G C

Cekap semanten matur nuwun..