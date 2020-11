Prank Ashanty yang Membuat Aurel Hermansyah Kesal

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Aurel Hermansyah kesal terhadap ibunya Ashanty.

Gara-garanya Ashanty mengerjai Aurel Hermansyah dan seisi rumah.

Ashanty berpura-pura hamil kepada orang-orang di rumahnya.

"I hate you so much," teriak Aurel Hermansyah kepada ibunya, Ashanty di video berjudul "Satu Rumah Dibuat Heboh karena Ashanty Hamil!!" di kanal YouTube The Hermansyah A6.

Aurel melontarkan kekesalannya setelah menjadi korban prank Ashanty.

Semua itu berawal dari Ashanty yang mengeluh mual.

Mendengar keluhan sang istri, Anang Hermansyah sudah merasa yakin istrinya hamil lagi.

Ashanty kemudian meminta seorang asistennya membeli test pack untuk mengecek kehamilan.

Ternyata hasil test pack menunjukkan tanda positif, artinya dia hamil.

Semua gembira mendengarnya.