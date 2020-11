Chord Gitar dan Lirik Lagu Cemburu Happy Asmara, Aku Tidak Cemburu Tapi Hatiku Kesal 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Cemburu, yang dipopulerkan Happy Asmara.

(Intro) Am F -G

Am F -G

Am F -G

yei

Am F -G

Am F -G

Am F G

aku sudah ga nyaman.. sama kamu

Am

karna diluar sana

F G

aku tau historymu

Am F

maafkan aku sayang..

G

buatmu gak nyaman

Am

aku diluar sana

F G

cuma berteman dengan mereka..

F

kamu jangan cemburu..

Em

kamu jangan cemburu..

Dm

kamu jangan cemburu

E

cemburu buta..

(Chorus)

Dm Am

aku tidak cemburu..

F Am

tapi hatiku kesal..

F E

melihat angin kencang disana..

Dm Am

telah ku coba memahami..

F Am

apa yang ada di hatimu..

F

tak ingin buatmu

E

menyesal dan kecewa

(Int.) Dm Am F Am

F E..

Am F G

aku sudah ga nyaman.. sama kamu

Am

karna diluar sana

F G

aku tau historymu

Am F

maafkan aku sayang..

G

buatmu gak nyaman

Am

aku diluar sana

F G

cuma berteman dengan mereka..

F

kamu jangan cemburu..

Em

kamu jangan cemburu..

Dm

kamu jangan cemburu

E

cemburu buta..

(Chorus)

Dm Am

aku tidak cemburu..

F Am

tapi hatiku kesal..

F E

melihat angin kencang disana..

Dm Am

telah ku coba memahami..

F Am

apa yang ada di hatimu..

F

tak ingin buatmu

E

menyesal dan kecewa..

(Outro) Am F -G

Am F -G Am

(Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)