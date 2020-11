Chord Gitar dan Lirik Lagu Cuek Versi Brigita Meliala, Mana Ada Aku Cuek Apalagi Gak Mikirin Kamu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Lagu Cuek milik Rizky Febian dicover banyak orang, satu di antaranya yakni Brigita Meliala, berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Cuek dinyanyikan Brigita Meliala.

Chord Gitar Cuek

Am D

kadang ku.. kesal dengan sikapmu

G E

yang slalu bertanya mana perhatianku

Am D

mungkin kau.. tak pernah merasakan

G

apa yang ku lakukan

E

di setiap pengorbananku



C

slalu jadi yang kau mau..

Bm

menjaga di setiap saat..

Am D

tapi kau.. tak melihatnya..



[Chorus]

Am

mana ada aku cuek

D

apalagi gak mikirin kamu..

G

tiap pagi malam ku slalu

E

memikirkan kamu..



Am

bukalah pintu hatimu

D

agar kau tahu isi hatiku

G

semua perjuanganku..

E Am -Bm C

tertuju padamu..



-G Am D

mungkin kau.. tak pernah merasakan

G

apa yang ku lakukan

E

di setiap pengorbananku



C

slalu jadi yang kau mau..

Bm

menjaga di setiap saat..

Am D

tapi kau.. tak melihatnya..



[Chorus]

Am

mana ada aku cuek

D

apalagi gak mikirin kamu..

G

tiap pagi malam ku slalu

E

memikirkan kamu..



Am

bukalah pintu hatimu

D

agar kau tahu isi hatiku

G

semua perjuanganku..

E

tertuju padamu..



[Int.] Am D G E

Am D G E



Am D

mungkin kau tak merasa..

G

yang 'tlah ku perlihatkan..

E

rasa ingin ku milikimu..

Am D

kok malah kau merasa..

G

bahwa ku hanya main-main..

E

tolong dengarkanlah..

[Chorus]

Am

mana ada aku cuek

D

apalagi gak mikirin kamu..

G

tiap pagi malam ku slalu

E

memikirkan kamu..



Am

bukalah pintu hatimu

D

agar kau tahu isi hatiku

G

semua perjuanganku..

E

tertuju padamu..



Am

bukalah pintu hatimu

D

izinkanlah ku merayu

G

bukalah pintu hatimu

E

jangan meragu..



Am

bukalah pintu hatimu

D

izinkanlah ku merayu

G

bukalah pintu hatimu

E

jangan meragu..

[Chorus]

Am

mana ada aku cuek

D

apalagi gak mikirin kamu..

G

tiap pagi malam ku slalu

E

memikirkan kamu..

Am

bukalah pintu hatimu

D

agar kau tahu isi hatiku

G

semua perjuanganku..

E

tertuju padamu..

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Cemburu Happy Asmara, Aku Tidak Cemburu Tapi Hatiku Kesal

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Lungomu Ninggal Cerito Yan Vellia ft Saka Praja, Aku Ning Kene

Baca juga: Chord Gitar Bunga Thomas Arya Versi Tarik Sis Semongko, Kini Tinggallah Kusendiri

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)