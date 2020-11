Satgas Terpadu Covid 19 Kota Bandar Lampung Terapkan Prokes di Pasar Tradisional

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Masih merebaknya penyebaran virus Corona (Covid-19) di masyarakat menjadikan Kodim 0410/KBL bersama Gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Kota Bandar Lampung melaksanakan penegakan disiplin protokol kesehatan di pusat pasar tradisional.

"Pasar rakyat Way halim Jl. Rajabasa Raya Kel. Perumnas Way halim Kec. Way halim menjadi perhatian dari tim gugus tugas percepatan penanganan virus Corona (Covid-19) dalam melaksanakan Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan, Selasa (3/12/2020).

Babinsa Kel. Perumnas Way halim Koramil 410-04/TKT Peltu Andi Wahyu saat bertugas di Pos Penyekatan Pasar Way halim mengungkapkan "Dalam melaksanakan tugasnya para petugas gabungan melakukan pengecekan kepada setiap orang yang akan memasuki Pasar rakyat Way halim harus memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan pengukuran suhu tubuh serta di himbau untuk menjaga jarak dengan orang lain."ungkapnya.

Para petugas gabungan percepatan penanganan virus Corona (Covid-19) juga memberikan himbauan kepada masyarakat yang berada di Pasar Rakyat Wayhalim agar selalu menjalankan protokol kesehatan guna menghindari penyebaran virus Corona.(*)