Doa Aurel Hermanyah untuk Atta Halilintar yang Terbaring Sakit

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Youtuber Atta Halilintar dikabarkan jatuh sakit.

Kekasih Aurel Hermansyah ini mengalami demam hingga harus dikompres.

Lewat unggahan Insta Story akun Instagram miliknya, Atta Halilintar memperlihatkan dirinya yang tengah dikompres dan mengenakan masker.

Tak hanya dikompres, tangan Atta Halilintar juga terlihat diinfus.

Mengetahui hal tersebut, sang kekasih, Aurel Hermansyah mengunggah foto Atta yang tengah dikompres dan berbaring lemah.

Putri musisi Anang Hermansyah ini mendoakan Atta Halilintar agar segera sembuh.

Baca juga: Atta Halilintar Bantah Hubungannya dengan Aurel Hermansyah Bermasalah

Baca juga: Elly Sugigi Sering Numpang Tidur di Kos Aher, Sudah Dapat Restu dari Keluarga

“Get well really soon, @attahalilintar,” tulis Aurel Hermansyah lewat Insta story-nya seperti dikutip Kompas.com pada akun Instagram @aurelie.hermansyah, Rabu (4/11/2020).

Meski sakit, Atta Halilintar tetap mengunggah foto perayaan ulang tahun Ashanty, calon ibu mertuanya.

Sebelumnya, Atta Halilintar menegaskan tentang hubungannya dengan Aurel Hermansyah.

Menurut Atta, hubungannya dengan Aurel masih baik-baik saja dan berkomunikasi seperti biasanya.

Dengan hubungan yang sudah terjalin sembilan bulan lebih, Atta Hermansyah berpendapat ia dan Aurel sudah lebih dewasa walau terkadang masih muncul sifat kekanak-kanakan mereka. (Kompas.com/Vincentius Mario)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Atta Halilintar Jatuh Sakit, Aurel Hermansyah: Get Well Really Soon"