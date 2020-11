Perusahaan Gas Negara Group Raih 4 Kategori Penghargaan BUMN Branding and Marketing Award 2020

Berkat pengembangan dan inovasi dalam pengelolaan branding dan marketing perusahaan, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai keluarga besar Holding Migas PT Pertamina (Persero) berhasil meraih penghargaan BUMN Branding and Marketing Award 2020. Sebagai Subholding Gas, PGN Group berhasil meraih 4 penghargaan di beberapa kategori.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, - Berkat pengembangan dan inovasi dalam pengelolaan branding dan marketing perusahaan, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai keluarga besar Holding Migas PT Pertamina (Persero) berhasil meraih penghargaan BUMN Branding and Marketing Award 2020. Sebagai Subholding Gas, PGN Group berhasil meraih 4 penghargaan di beberapa kategori.

1. The Best CMO BUMN Branding and Marketing Award

Crative Marketing Initiative, Faris Aziz, Direktur Komersial PGN

2. Brand Communication Terbaik BUMN & Anak Perusahaan BUMN Tbk

3. Creative Competition Strategy Terbaik Anak Perusahaan BUMN, PT PGAS Solution

4. Innovative Marketing Terbaik Anak Perusahaan BUMN, PT Gagas Energi Indonesia

“Kami bangga dan bersyukur, melalui penghargaan ini PGN mampu membuktikan perannya sebagai Sub-Holding Gas di Indonesia. Dalam setiap langkah untuk menjalankan peran strategisnya, PGN melakukan berbagai pertimbangan seluruh aspek.

Maka terobosan inovasi dan kreativitas juga sangat perlu dilakukan,” ujar Rachmat Hutama, Sekretaris Perusahaan PGN, (5/11/20)

BUMN Branding and Marketing Award 2020 diselenggarakan oleh BUMN Track yang didukung oleh Arrbey Consulting dengan tema “Optimizing Omni Channel on Branding and Marketing”.

Kegiatan yang sudah memasuki tahun ke-8 ini bertujuan memberikan apresiasi kepada BUMN yang berkinerja unggul mendayagunakan omni channel dengan mengoptimalkan branding dan marketing dalam rangka meningkatkan daya saing di pasar dalam negeri maupun global.