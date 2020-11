Chord Gitar dan Lirik Bagai Ranting Kering Kalia Siska ft SKA 86, Perasaanku Berbakti Untukmu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Bagai Ranting Kering, yang dipopulerkan Kalia Siska ft SKA 86.

Intro : Am..Dm..G..C, F-E

Am..Dm..E..Am..

G..Am..G..F..Am...

Am

Kau anggap diriku

G Am

Bagai ranting yang kering

Am

Kau diam, kau acuh

G Am

dan tak pernah kau sentuh

G F Am

Ujian ataukah hinaan untukku

G F Am

Diriku ke kanan dan kau pun ke kiri

Am

Kau anggap diriku

G Am

Bagai ranting yang kering

Music : Em..F..G..Am..

Suling : Em..F.., Em F..Am..

Bm..Dm..Am

[Reff:]

Am G

Perasaanku berbakti untukmu

G Am

Makan pagi kusiapkan semua

Int : G..F..Am..

Am G

Mati atau hilang perasaanmu

G Am

Apa memang pindah ke lain hati

G

Jadi aku harus apa

Am

Masa sih aku diam saja

G

Apa memang kau tunggu

Am

jatuh ke tanah

Am

Kau anggap diriku

G Am

Bagai ranting yang kering

Music : Em..F..G..Am..

Suling : Em..F.., Em F..Am..

Bm..Dm..Am..

(Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)