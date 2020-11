Chord Gitar dan Lirik Lagu Alasan Apa Thomas Arya, Haruskah Ku Terima Semua Luka 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Alasan Apa, yang dipopulerkan Thomas Arya.

(Intro) Am G F G Am

Am

oh mengapa.. luka derita kecewa

G

yang kau berikan..

F

disaat berbuah..

E

mekar cinta yang kita bina..

Am

apa salah.. diriku hingga kau pergi

G

jauh melangkah..

F

coba kau katakan..

E

usah diam seribu bahasa..

F G

alasan apa..

F E

ingin kau ucapkan..

(Chorus)

Am G

haruskah.. ku terima semua luka

C

sementara ku tak tahu

F E

salah dan dosaku padamu..

Am G

dimana.. kata setia yang dulu kau puja

F

dirimu ingin aku menjaga

G Am

janji suci.. selamanya..

F G Am

hu.. janji suci selamanya..

(Int.) Am F G C F E

F G Am F G Am

Am

apa salah.. diriku hingga kau pergi

G

jauh melangkah

F

coba kau katakan..

E

usah diam seribu bahasa..

F G

alasan apa..

F E

ingin kau ucapkan..

(Chorus)

Am G

haruskah.. ku terima semua luka

C

sementara ku tak tahu

F E

salah dan dosaku padamu..

Am G

dimana.. kata setia yang dulu kau puja

F

dirimu ingin aku menjaga

G Am

janji suci.. selamanya..

F G Am

hu.. janji suci selamanya..

F G Am

hu.. janji suci selamanya..

(Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)