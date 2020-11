Rumah Tangga Ratu Felisha Terancam, Suami Gugat Cerai Setelah 4 Tahun Menikah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Setelah lama tak muncul di layar kaca, Ratu Felisha dikabarkan didugat cerai suami.

Artis Ratu Felisha datang dengan kabar mengejutkan.

Kabar keretakan rumah tangga Ratu Felisha ini tentu menghebohkan.

Pasalnya, rumah tangga Ratu Felisha dengan Ari Pujianto dikenal adem ayem, jauh dari kabar tak sedap.

Ratu Felisha diketahui menikah dengan Ari Pujianto pada 2016 silam.

Setelah empat tahun membina rumah tangga, kini pernikahan mereka berada di ujung tanduk.

Secara mengejutkan gugatan perceraian rumah tangga Ratu Felisha pun tercium.

Lantas bagaimana faktanya?

Artis Ratu Felisha (Instagram/@allaboutfelisha)

Baca juga: Wanita Mirip Nagita Slavina Pernah Ditemukan di Kampung Inggris

Baca juga: Selain Sudah Kenal dengan Gisel, Gading Marten Sebut Gempi Merasa Sangat Senang dengan Pacar Barunya

Baca juga: Biodata Jo Bo Ah Pemeran Drama Korea Tale of the Nine Tailed dan Sederet Penghargaan yang Diraih

Dikutip Tribun-Medan.com dari Kompas.com telah merangkumnya sebagai berikut.