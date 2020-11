Prediksi dan Head to Head Everton vs Man United, Saksikan Live Streaming Liga Inggris Hari Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Everton vs Manchester United di Liga Inggris Sabtu (7/11/2020). Berikut ini prediksi, head to head, susunan pemain dan link live streaming Everton vs Man United.

Everton akan melawan Manchester United di pekan ke-8 Liga Inggris, Sabtu (7/11/2020).

Duel Everton vs Manchester United akan digelar di Goodison Park, pukul 19.30 WIB.

Pertandingan Everton vs Manchester United dapat ditonton secara live streaming di Mola TV.

Laga kedua tim dipastikan akan berjalan sengit mengingat baik Everton dan Manchester United memiliki keinginan sama untuk meraih tiga poin penuh.

Apalagi kedua tim juga sedang berada dalam kondisi kurang menguntungkan setelah menelan dua kekalahan secara beruntun.

Misalnya, Everton yang sempat mampu tampil mengejutkan pada lima laga pembuka Liga Inggris musim ini.

Torehan empat kemenangan dan satu hasil imbang mewarnai kegemilangan tim besutan Ancelotti itu pada awal musim.

Hanya saja permasalahan cedera dan skorsing yang menimpa beberapa pemain andalan membuat kegemilangan Everton terhenti.

Kehilangan sosok seperti James Rodriguez, Richarlison, Lucas Digne, hingga Seamus Coleman menjadi alasan dibalik kekalahan beruntun Everton.