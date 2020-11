Artis Zaskia Gotik Melahirkan Anak Pertama, Sirajuddin Mahmud Posting Icon Gambar Anak Perempuan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Artis Zaskia Gotik tengah diliputi kebahagiaan karena baru saja melahirkan anak pertamanya.

Anak tersebut merupakan hasil pernikahan dengan Sirajuddin Mahmud.

Kabar ini pertama diketahui dari unggahan Sirajuddin di Instagram pribadinya, Sabtu (7/11/2020).

"Alhamdulillah welcome to the world my love (emoji)," tulis Sirajuddin di Instagram story-nya sore tadi.

Suami Zaskia Gotik itu pun tampak hanya menuliskan kalimat syukurnya itu atas kelahiran anak pertama dari istri barunya ini.

Seperti diketahui, Sirajuddin sudah memiliki seorang anak perempuan bernama Aqila Ramadhani Sirajuddin dari pernikahan sebelumnya dengan Imel Putri Cahyati.

Saksikan video berita selengkapnya di bawah ini.

Melihat dari unggahannya, Sirajuddin nampak memberikan emoji gambar anak perempuan.

Hal ini seolah menandakan bahwa Zaskia Gotik baru saja melahirkan bayi perempuan.

Baik Sirajuddin maupun Zaskia masih belum menunjukkan potret bayi mereka yang baru lahir.