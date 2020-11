Chord Kunci Gitar Bunga Lagu Thomas Arya Versi Tarik Sis Semongko, Kini Tinggallah Kusendiri

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Bunga Versi Tarik Sis Semongko, yang dipopulerkan Thomas Arya.

[Intro]

Am F G Am

Am F G Am

Am G

Merana kini aku merana

Dm Am

Kekasih tercinta entah ke mana

Am G

Sendiri kini ku dibalut sepi

Dm Am

Tiada tempat 'tuk bercurah lagi

Am G

Di mana kini entah di mana

Dm Am

Bunga impian yang indah di mata

Am G

Kurindu tutur sepamu nan manja

Dm E

Saat kau berada di sisiku

[Reff]

G

Kini tinggallah kusendiri

C Am

Hanya berteman dengan sepi iiii

G

Menanti dirimu kembali

C Am

Di sini kuterus menanti iiii

F

Akan kucoba untuk

G Am

Menanti dirimu kekasih

Am

Oh bunga

G

Di mana kini kau berada

Dm

Jangan biarkan diriku

Am

Dalam kesorangan

Am

Oh bunga

G

Jangan kau gores luka di dada

Dm

Sungguh diriku tak 'kan kuasa

Am

Campakkan kenangan

F G Am

Ho ho ho.. oh bungaku

F G Am

Ho ho ho.. oh bungaku

[Musik]

Am F G Am

Am F G Am

F G Am

Ho ho ho.. oh bungaku

F G Am

