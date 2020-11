Harga Gula di Bandar Lampung Stabil, Ayam Potong dan Bawang Merah Naik

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id V Soma Ferrer

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Harga sejumlah komoditas pangan di Bandar Lampung terpantau stabil.

Di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung misalnya, harga sejumlah komoditas terpantau masih sama seperti beberapa waktu lalu.

"Gula Rp 13 ribu per kilogram, cabai merah Rp 30 ribu per kilogram, dan beras Rp 10.500 per kilogram," ujar Lilis, pedagang sembako di Pasar Pasir Gintung, Minggu (8/11/2020).

"Begitu pula harga telur ayam yang masih di harga Rp 22 ribu dan minyak goreng di harga Rp 13 ribu," terang dia.

Di lain kios, kenaikan harga terjadi pada item daging ayam potong dan bawang merah.

Harga ayam potong saat ini mencapai Rp 35 ribu dari yang sebelumnya Rp 32 ribu.

Sementara bawang merah yang saat ini berharga Rp 32 ribu dari yang sebelumnya Rp 27 ribu.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bandar Lampung I Kadek Sumartha menyebut, kenaikan harga bawang merah dan daging ayam cukup wajar.

Menurutnya, hal tersebut ada kaitannya dengan kondisi cuaca yang terjadi.

"Faktornya disebabkan cuaca," ujar Kadek.

"Karenanya, adanya potensi lebih tinggi untuk ayam mati dan bawang merah yang cepat membusuk," jelasnya.

Menurutnya, kenaikan harga dalam rasio yang seperti itu masih normal. (Tribunlampung.co.id/V Soma Ferrer)