Dr. Andi Desfiandi IIB Darmajaya Terima Undangan sebagai Pakar dan Pembicara Oxford Debate

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Perhimpunan Akademika Oxford Perhimpunan Rektor Eropa mengundang Dr. Andi Desfiandi, S.E..MA selaku akademisi Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya sebagai pakar dan pembicara Oxford Debate “Universitas Masa Depan” pada 15 Desember 2020 mendatang.

Melalui undangan surat elektronik disebutkan, setiap pakar dan pembicara debat juga melakukan presentasi yang akan diterbitkan dalam sebuah koleksi ilmiah ‘University of the Future’. Selain itu, Perhimpunan Akademika Oxford Perhimpunan Rektor Eropa juga meminta persetujuan Dr. Andi Desfiandi, S.E..MA, untuk nominasi (pengangkatan) atau pencalonan sebagai Profesor Kehormatan dari Perhimpunan Akademika dan ‘The Name in Science and Education Award’.

Dr. Andi Desfiandi, SE., MA., mengapresiasi undangan Perhimpunan Akademika Oxford Perhimpunan Rektor Eropa yang menunjuknya menjadi pembicara. “Kesempatan ini merupakan penghargaan kepada saya maupun institusi untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran dalam dunia pendidikan menghadapi situasi wabah pandemi ini,” ungkapnya.

Menurutnya, banyak terobosan yang harus dilakukan universitas dengan mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi. “Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 juga membuat seluruh bidang memanfaatkan IT sebagai penunjang aktivitasnya,” imbuhnya.

Kampus atau perguruan tinggi sebagai tempat pembentukan dan pemahaman generasi penerus bangsa juga menjadi salah satu peran yang penting untuk menguasai teknologi. “Saat ini dunia digital juga semakin masif berkembang dan perguruan tinggi atau universitas juga mengikuti perkembangan tersebut dan lebih cepat lagi dalam riset-risetnya,” tuturnya.

Pembelajaran tidak lagi harus melakukan pertemuan fisik tetapi lebih menonjolkan kepada kualitas materi yang dilakukan melalui metode daring. “IIB Darmajaya sebagai kampus terbaik di Bandar Lampung dan Provinsi Lampung konsisten dan selalu memberikan kualitas pengajaran yang berkembang setiap semesternya. Sehingga lulusan yang dihasilkan mampu bersaing tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri,” ujarnya.

Sementara, Rektor IIB Darmajaya, Dr. (Can). Ir. Firmansyah YA., MBA., MSc., mengaku sangat bangga atas undangan yang ditujukan kepada akademisi IIB Darmajaya dalam forum internasional. “Hal ini membuktikan akademisi ataupun dosen IIB Darmajaya memiliki kompetensi yang bereputasi tidak hanya nasional tetapi juga internasional,” ungkapnya.

Selama ini, IIB Darmajaya berkomitmen dalam meningkatkan kompetensi pengajar dengan memberikan kesempatan untuk melanjutkan studi lanjut doktoral. “Dengan kualitas dosen juga dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga nonakademik,” pungkasnya. (*)