Tugu Adipura Tak Luput dari Ulah Tangan Jahil

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id V Soma Ferrer

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Ada-ada saja ulah tangan jahil di Kota Bandar Lampung.

Kawasan Tugu Adipura, yang menjadi ikon Kota Bandar Lampung, tak luput dari coretan oknum warga.

Mirisnya, coretan yang tertinggal justru terlihat absurd alias konyol.

Terlihat, beragam tulisan seperti "No Justice, No Peace, F**k", "Justice Is Dead", dan beberapa lainnya yang tidak bisa dideskripsikan.

Saat ditelusuri, warga sekitar mengaku coretan tersebut baru ada.

"Itu tadi pagi tidak ada. Kayaknya baru sih," ujar seorang penjaga keamanan toko di kawasan tersebut, Senin (9/11/2020).

Coretan di Tugu Adipura, Bandar Lampung, Senin (9/11/2020). (Tribunlampung.co.id/V Soma Ferrer)

Sementara itu, sejumlah warga sekitar mengaku tidak mengetahui siapa sosok yang menjadi dalang perusak keindahan tugu pusat kota itu.

"Siapa ya? Gak tau saya, Bang," kata petugas itu lagi. (Tribunlampung.co.id/V Soma Ferrer)