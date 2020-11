Chord Gitar dan Lirik Lagu Semua Berlalu Via Vallen, Biarlah Semua Berlalu Pergi dan Takkan Kembali 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Semua Berlalu, yang dipopulerkan Via Vallen.

Intro : C D Em D C D Em

D C D

Yang telah berlalu biarlah berlalu

Em Em

Jangan lagi kau cari aku

D C D

Dan harap kau tahu bahwa diriku

Em Em

Bukan milikmu lagi seutuhnya

D C D

Biarlah senyumanmu menerangi gelapku

Em Em

Saat ku membutuhkanmu kasih

D C D

Biarlah bayanganmu yang hadirkan sentuhan

Em Em

Seribu kenangan indah hoooo

Reff :

D C D

Biarlah semua berlalu pergi dan takkan kembali

Em Em

Kini aku relakan (kini aku relakan)

D C D

Biar ku tutup luka meski aku tersakiti

Em

Cukup aku yang rasa

Interlude :

D C D Em

C D

Biarlah semua berlalu pergi dan takkan kembali

Em Em

Kini aku relakan (kini aku relakan)

D C D

Biar ku tutup luka meski aku tersakiti

Em Em

Cukup aku yang rasa (cukup aku yang rasa)

D C D

Biarlah semua berlalu pergi dan takkan kembali

Em Em

Kini aku relakan (kini aku relakan)

D C D

Biar ku tutup luka meski aku tersakiti

Em

Cukup aku yang rasa

Outro :

D C D Em D C D Em D

(Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)