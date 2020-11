Artis Hamish Daud Unggah Foto Keluarga di Instagram, Bersama Raisa dan Zalina Raine Wyllie

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Hamish Daud memamerkan potret keluarga kecilnya yang terlihat harmonis.

Ia tampak bersama sang istri, Raisa Andriana, dan putri semata wayangnya, Zalina Raine Wyllie.

Ketiganya tampak sedang duduk bersama di alam terbuka.

Raisa terlihat syahdu memandang Hamish.

Dan, Hamish tampak tersenyum memandangi putrinya.

Ketiga terlihat menikmati teh bersama di taman yang hijau tersebut.

'Afternoon Tea is always a good idea' says my one year old."

Potret keluarga kecil Raisa dan Hamish itu pun menuai perhatian warganet.

Terlebih, ketika melihat Zalina yang makin menggemaskan.