Beli Motor Honda Bulan November, Dapat Diskon Hingga 11 Juta Rupiah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, - PT Tunas Dwipa Matra selaku main dealer sepeda motor Honda di Lampung kembali menawarkan promo spesial bagi konsumen yang ingin memiliki sepeda motor Honda pada periode November 2020. Promo yang dilaksanakan di seluruh Dealer Honda yang ada di Lampung ini berlaku sejak 1 November hingga 30 November 2020.

Melalui program ini, konsumen akan mendapatkan keuntungan berupa diskon hingga 11 juta rupiah dengan melakukan pembelian berbagai macam produk Honda diantaranya Honda Genio, Scoopy, Vario 125, ADV 150, PCX, CRF150, hingga CB150R.

Untuk sepeda motor Honda Genio, konsumen bisa mendapatkan diskon hingga 5 juta rupiah yang didapatkan konsumen dalam bentuk potongan DP hingga 1,5 juta rupiah serta potongan angsuran 5 bulan.

Sedangkan untuk unit Honda CB150R, konsumen bisa mendapatkan diskon hingga 8 juta rupiah berupa potongan DP hingga 1,7 juta rupiah dan potongan angsuran 5 bulan, serta untuk unit PCX Hybrid konsumen akan mendapatkan diskon hingga 11 juta rupiah.

Untuk mendapatkan informasi program ini cukup mudah, konsumen bisa menghubungi ke dealer terdekat tempat tinggal konsumen melalui link bit.ly/TDMLampung atau bisa mengunjungi dealer resmi sepeda motor Honda di Lampung karena dealer Honda masih terus beroperasional ditengah-tengah pandemi virus corona untuk tetap memberikan pelayanan kepada konsumen setia sepeda motor Honda dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Selain itu, TDM juga memberikan promo menarik berupa hadiah langsung / direct gift Jaket untuk untuk setiap konsumen yang melakukan pembelian motor Honda BeAT Sporty Deluxe dan direct gift Seat Cover untuk konsumen yang melakukan pembelian motor Honda BeAT Sporty baik secara cash maupun kredit.

Manager Marketing TDM Radite Novandy Sadoso mengatakan promo ini diberikan agar semakin memudahkan konsumen yang ingin memiliki sepeda motor Honda tentunya melalui promo-promo menarik dan sayang untuk di lewatkan pada bulan November ini. "Program ini diberikan sebagai wujud terima kasih TDM kepada seluruh konsumen setia Honda.

Program ini berlaku untuk pembelian secara tunai maupun kredit selama periode program berlangsung.” Terangnya.

Radite menambahkan, salah satu unit Honda yang di gandrungi oleh anak muda masa kini, Honda Scoopy juga memiliki promo menarik untuk setiap konsumen yang ingin memiliki motor dengan karakter unik, fashionable, dan modern ini. “Untuk mendapatkan promo lengkapnya, konsumen bisa mengunjungi dealer terdekat.” Tambahnya.

Model ini dilengkapi dengan fitur lampu depan LED Projector dan lampu sein berdesain oval yang telah menjadi simbol dari Honda Scoopy selama ini. Penggunaan velg 12 inch dengan ban yang lebar memberikan keseimbangan sempurna dengan karakter fashionable.

Ban tubeless yang lebih lebar menghasilkan jarak terendah ke tanah sebesar 143mm untuk menghadirkan kenyamanan dan rasa aman pengendara.



Fitur combined digital panel meter dengan panel LCD yang menampilkan odometer dan indikator bahan bakar serta fitur ECO indicator yang mendukung upaya pengendara untuk menghemat bahan bakar.

Untuk menghindari pencurian model ini telah disematkan Anti-theft alarm serta answer back system memudahkan pengendara mencari lokasi parkir kendaraan.

Pada sisi console box depan kendaraan disediakan Power Charger yang dapat gunakan oleh pengendara dalam mengisi baterai ponsel.



Teknologi eSP yang tertanam pada Honda Scoopy terintegrasi dengan ACG Starter untuk menghidupkan mesin yang lebih halus, serta menjadi dasar pengaplikasian fitur canggih Idling Stop System (ISS) yang berfungsi mematikan mesin secara otomatis saat berhenti lebih dari 3 detik dan hanya perlu menarik tuas gas untuk menghidupkannya kembali.

Teknologi eSP ini mampu memaksimalkan pembakaran secara efisien dan mengoptimalkan energi yang keluar serta meminimasi gesekan untuk mengurangi resiko energi terbuang percuma.



Honda Scoopy ini responsif dengan akselerasi 12,73 detik untuk mencapai jarak 200m dan memiliki kecepatan maksimum hingga 91,3 km/jam. Konsumsi bahan bakar yang irit di kelasnya dapat mencapai 59 km/liter dengan metode pengujian ECE R40 melalui fitur ISS dengan pengetesan EURO 3.



Kapasitas bagasi terbesar di kelasnya yaitu 15,4 liter yang dapat menyimpan helm Scoopy, tuas pengunci Brake Lock System yang mudah digunakan saat berhenti ditanjakan serta standar samping otomatis (Side Stand Switch).



New Honda Scoopy dipasarkan dengan harga On The Road (OTR) Lampung Rp 20.321.000,- untuk varian stylish serta Rp. 20.511.000,- untuk variaon sporty.(*)