Chord Gitar dan Lirik Lagu Bukti Janjimu Nella Kharisma ft Dory Harsa, Kang Mas Aku Tetep Tresno

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Bukti Janjimu, yang dipopulerkan Nella Kharisma ft Dory Harsa.

(Intro) G C..

C-G/B-Am Cm

G Cm G Cm

G A

duh cah ayu.. aku tresno karo kowe..

C D G Cm

siji-sijine.. neng njero atiku..

G A

aku lilo kerjo.. esuk awan sore

C D G

amung gawe.. nyenengke atimu..

C D Bm Em

senadyan hasile.. ora sepiro..

Am G D G G7

yowes rapopo.. aku biso nrimo..

C D Bm Em

iki ngono.. gegayuhanku..

Am D G D

nyawiji.. bareng sliramu..

(Chorus)

G Bm C G

duh kang mas aku.. tetep tresno kowe..

Am D G D

tak trimo.. opo anane..

G Bm C G

tak tunggu kang mas.. buktekke janjimu..

Am D G

nyuwun restu.. marang wong tuwaku..

(Int.) C C-G/B-Am Cm

G Cm G Cm

G A

duh cah ayu.. aku tresno karo kowe..

C D G Cm

siji-sijine neng njero atiku..

G A

aku lilo kerjo.. esuk awan sore

C D G

amung gawe.. nyenengke atimu..

C D Bm Em

senadyan hasile.. ora sepiro..

Am D G G7

yowes rapopo.. aku biso nrimo..

C D Bm Em

iki ngono.. gegayuhanku..

Am D G D

nyawiji.. bareng sliramu..

(Chorus)

G Bm C G

duh kang mas aku.. tetep tresno kowe..

Am D G D

tak trimo.. opo anane..

G Bm C G

tak tunggu kang mas.. buktekke janjimu..

Am D G

nyuwun restu.. marang wong tuwaku..

D G Bm C G

o.. sabaro sayang.. tak toto atiku..

Am D G D

nyuwun pangestu.. marang wong tuwamu..

G Bm C G

mugo'o Gusti.. ugi paring restu..

Am D G E

aku biso.. urip bareng sliramu..

Am D G Cm G

kowe biso.. urip bareng awakku..

