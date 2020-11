Chord Gitar dan Lirik Lagu Kini Hanya Tentangmu Rizky Billar, Tiada Kusangka Begitu Mudah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Rizky Billar baru saja merilis single berjudul Kini Hanya Tentangmu, melalui kanal YouTube AFE RECORDS pada 15 Oktober 2020, berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Kini Hanya Tentangmu dinyanyikan Rizky Billar.

Chord Gitar Kini Hanya Tentangmu

Verse:

F

Tiada kusangka

Em

Begitu mudah

Dm G C

Kau buatku melupakan dia

F

Bayang wajahmu

Em Am

T’rus menggangguku

Dm Gm G

Di benakku kini hanya tentangmu

Chorus:

C

Apa mungkin

Am Dm

Hatimu untukku

G Em Am

Seperti hatiku

Dm G C

Yang kini telah jadi milikmu

Am Dm

Apa kau di sana

G E Am D

Rasakan yang sama

Dm G C

Apa kau juga mencintaiku

Kembali ke verse

Kembali ke chorus

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)