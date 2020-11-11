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Lagu Via Vallen

Download Lagu Aku Ra Mundur Via Vallen, Video YouTube

Download Lagu Aku Ra Mundur Via Vallen, Lengkap dengan Liriknya, Video YouTube

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Tribunnews/Jeprima
Download Lagu Aku Ra Mundur Via Vallen, Video YouTube 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download Lagu Aku Ra Mundur Via Vallen, Lengkap dengan Liriknya, Video YouTube.

Lagu Aku Ra Mundur dinyanyikan Via Vallen.

Lagu Aku Ra Mundur diciptakan James AP baru.

Video klip Lagu Aku Ra Mundur Via Vallen telah dirilis di YouTube November 2020.

Lirik Lagu Aku Ra Mundur Via Vallen

Mas aku pingin cerito
Tentang kita berdua
Wong tuoku ora setuju
Yen kowe lan aku bersatu

Kondomu marang aku
Kowe bakal berjuang
Pengengatku marang sliramu
Ojo sampek salah dalan

Aku ra mundur dek
Teguh atimu
Masio sandaya
Ra ngerestuiku

Koyo tepung kanji
Nong nduwur mejo
Yen Gusti ngrestui
Wong tuo biso opo

Genggemen tanganku
Kalau kamu ragu
Optimis wae
Gusti mboten sare

Kondomu marang aku
Kowe bakal berjuang
Pengengatku marang sliramu
Ojo sampek salah dalan

Aku ra mundur dek
Teguh atimu
Masio sandaya
Ra ngerestuiku

Koyo tepung kanji
Nong nduwur mejo
Yen Gusti ngrestui
Wong tuo biso opo

Aku ra mundur dek
Teguh atimu
Masio sandaya
Ra ngerestuiku

Koyo tepung kanji
Nong nduwur mejo
Yen Gusti ngrestui
Wong tuo biso opo

Genggemen tanganku
Kalau kamu ragu
Optimis wae
Gusti mboten sare

Genggemen tanganku
Kalau kamu ragu
Optimis wae
Gusti mboten sare

( Tribunlampung.co.id )

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Lagu Aku Ra Mundur
Video klip Lagu Aku Ra Mundur
Lirik Lagu Aku Ra Mundur
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Penulis: taryono
Editor: taryono
Sumber: Tribun Lampung
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