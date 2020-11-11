Lagu Via Vallen
Download Lagu Aku Ra Mundur Via Vallen, Video YouTube
Download Lagu Aku Ra Mundur Via Vallen, Lengkap dengan Liriknya, Video YouTube
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download Lagu Aku Ra Mundur Via Vallen, Lengkap dengan Liriknya, Video YouTube.
Lagu Aku Ra Mundur dinyanyikan Via Vallen.
Lagu Aku Ra Mundur diciptakan James AP baru.
Video klip Lagu Aku Ra Mundur Via Vallen telah dirilis di YouTube November 2020.
Lirik Lagu Aku Ra Mundur Via Vallen
Mas aku pingin cerito
Tentang kita berdua
Wong tuoku ora setuju
Yen kowe lan aku bersatu
Kondomu marang aku
Kowe bakal berjuang
Pengengatku marang sliramu
Ojo sampek salah dalan
Aku ra mundur dek
Teguh atimu
Masio sandaya
Ra ngerestuiku
Koyo tepung kanji
Nong nduwur mejo
Yen Gusti ngrestui
Wong tuo biso opo
Genggemen tanganku
Kalau kamu ragu
Optimis wae
Gusti mboten sare
Kondomu marang aku
Kowe bakal berjuang
Pengengatku marang sliramu
Ojo sampek salah dalan
Aku ra mundur dek
Teguh atimu
Masio sandaya
Ra ngerestuiku
Koyo tepung kanji
Nong nduwur mejo
Yen Gusti ngrestui
Wong tuo biso opo
Aku ra mundur dek
Teguh atimu
Masio sandaya
Ra ngerestuiku
Koyo tepung kanji
Nong nduwur mejo
Yen Gusti ngrestui
Wong tuo biso opo
Genggemen tanganku
Kalau kamu ragu
Optimis wae
Gusti mboten sare
Genggemen tanganku
Kalau kamu ragu
Optimis wae
Gusti mboten sare
( Tribunlampung.co.id )
Download Lagu Aku Ra Mundur Via Vallen
Lagu Aku Ra Mundur
Video klip Lagu Aku Ra Mundur
Lirik Lagu Aku Ra Mundur
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